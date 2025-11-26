كارني: سأتوجه إلى واشنطن لحضور قرعة كاس العالم لكرة القدم وسأقابل ترامب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 مساءً - منذ 10 دقائق

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، وأضاف أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الفعالية.

وذكر كارني للصحفيين أنه أجرى محادثة قصيرة مع ترامب أمس الثلاثاء، لكنه أوضح أن المحادثات بشأن اتفاقية تجارية في قطاعات رئيسية لم تستأنف بعد.

وأنهى ترامب المحادثات الشهر الماضي بعد أن نشرت مقاطعة أونتاريو إعلانا يتضمن مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان يقول فيه إن الرسوم الجمركية تسبب في اندلاع حروب تجارية وكوارث اقتصادية.