وزارة الزراعة أطلقت حملة توزيع الاشجار على مزارعي عكار

أطلقت وزارة الزراعة حملة ​توزيع الأشجار المثمرة​ على المزارعين والحرجية على البلديات والجمعيات في محافظة عكار، شملت توزيع آلاف الأغراس المثمرة والحرجية، في خطوة تأكيدية على دعم الوزارة للقطاع الزراعي في المنطقة.

وأشرف على تنفيذ هذه الحملة رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، الذي تابع عملية التوزيع لضمان وصول الشتول إلى مستحقيها، وذلك بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير الزراعة نزار هاني، الذي شدد على "أهمية دعم صمود المزارع اللبناني في أرضه".

وبلغ العدد الإجمالي للأشجار الموزعة 20 ألف شجرة زيتون، وهي الشجرة الرمزية التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة إلى حوالي ٣٠٠٠٠ شجرة حرجية من أشجار الصنوبر والسنديان والكينا والكازورينا والسرو توزعت على عدد كبير من البلديات ولاتحادات والجمعيات والافراد الحرجية الهامة لتعزيز التنوع البيولوجي والغطاء الأخضر في المحافظة.

وأكد المصطفى "أن الهدف الأساسي لهذه الحملة هو تثبيت المزارع في أرضه، من خلال تزويده بأصول إنتاجية ذات قيمة اقتصادية وبيئية طويلة الأجل، مما يشكل خط دفاع اقتصادي واجتماعي ضد الهجرة والتخلي عن الأراضي الزراعية".