تعليق العمل في حقل غاز رئيسي في العراق بعد هجوم بطائرة مسيّرة

افاد مهندسون في حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق، إن هجوما بطائرة مسيّرة أدى إلى تعليق العمليات في الحقل.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك، عن توقف جميع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الإقليم عقب الهجوم.

وجاء في البيان المشترك أن فرقا من الوزارتين وشركة دانة غاز الإماراتية، إحدى الشركات المشغلة للحقل، موجودة حاليا في الحقل للتحقيق في الواقعة.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم، الذي أصاب خزانات بالحقل، تسبب في اندلاع حريق وإصابة بعض العمّال.

واوضح عامل من داخل ملجأ الحقل الذي احتمى فيه الموظفون وسط مخاوف من هجمات أخرى “ضربت طائرة مسيّرة منشأة رئيسية لتخزين الغاز في الحقل، ما تسبب في أضرار جسيمة، ولا تزال النيران مشتعلة”.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وهذه ثاني طائرة مسيّرة تستهدف الحقل خلال أيام، إذ أطلقت قوات الأمن الكردية العراقية النار على طائرة مسيّرة لمنعها من الوصول إلى الحقل مساء يوم الأحد.