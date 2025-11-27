دونالد ترامب يهاجم "نيويورك تايمز" لنشرها مقالا عن تراجع نشاطه ويصفها بـ"عدو الشعب"

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب​، الأربعاء، هجوما لاذعا على صحيفة "​نيويورك تايمز​"، واصفا إياها بـ"عدو الشعب"، بعد نشرها مقالا عن تقدمه في السن، وسَخر من مظهر الصحافية التي أعدّته.

واوضح ترامب في تصريح له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن "هذه الصحيفة الرخيصة هي حقا عدو للشعب، كايتي روجرز مراسلة من الدرجة الثانية، قبيحة من الداخل والخارج".

وأضاف ترامب "شنّت "نيويورك تايمز" هجوما اعتبرت فيه أنني أقل نشاطا ربما، بينما تُظهر الوقائع عكس ذلك".

ولاحظت الصحافية في "نيويورك تايمز" في مقال نُشر الثلاثاء، أن عدد الإطلالات العامة للرئيس بين تنصيبه في 20 كانون الثاني و25 تشرين الثاني، قد انخفض بنسبة 39 في المئة عمّا كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى (2017-2021).

وأضافت "نيويورك تايمز" أن برنامجه الرسمي اليومي يبدأ في وقت متأخر، إذ يمتد من الظهر إلى الخامسة عصرا، وأنه قلّل عدد رحلاته داخل الولايات المتحدة، لكنه سافر أكثر خارجها.

وردّت الصحيفة عبر منشور ترامب ببيان أكدت فيه أن مقالها "دقيق، عادّة أن "الشتائم والإهانات الشخصية لا تُغيّر من ذلك".