أفادت شبكة أي بي سي نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون أن المشتبه به في الهجوم الذي وقع في واشنطن كان قد تقدّم بطلب للحصول على اللجوء في عام 2024.
ووفقًا للمصادر نفسها، حصل المشتبه به على اللجوء في نيسان/أبريل 2025 خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأميركية إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن مراجعة إضافية تُجرى حاليا لبروتوكولات الأمن والتدقيق الخاصة بهذه الطلبات.
