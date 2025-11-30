الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية الى ان "لبنان يتأثر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتى ظهر الإثنين حيث ينحسر تدريجياً".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الإثنين غائم جزئياً مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق والتي تنحسر تدريجياً خلال النهار ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة".