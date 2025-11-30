نتانياهو: دونالد ترامب طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل وأميركا

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح بعد تقديمه للعفو بشأن محاكمته بقضايا الفساد، إلى أنّ "التحقيقات في قضيتي بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماتي بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات كثيرة"، موضحًا أنّ "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر".

ولفت إلى أنّ "استمرار محاكمتي يثير خلافات وأنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة".

وذكر نتانياهو أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة".

في وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنّ "نتانياهو​ تقدم بطلب العفو ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية".

ويواجه نتانياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".

ولطالما عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا وقف محاكمة نتانياهو بتهم الفساد.