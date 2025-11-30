هدايا روحية وتاريخية ستقدّم للبابا لاوون خلال زيارته الى لبنان

- 1/5
يستعد لبنان لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر بمجموعة من الهدايا الرمزية التي تحمل طابعًا روحيًا وتاريخيًا عميقًا، تعبيرًا عن تقدير الشعب اللبناني لهذه الزيارة.
ومن بين الهدايا التي ستُقدّم للبابا:
-يقدّم دير مار مارون عنايا، أول طبعة للمزامير التي صُنعت في دير مار أنطونيوس قُزْحيا التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، والتي يعود تاريخها لسنة 1610.
-سراج القديس شربل المصنوع يدويًا، ويتضمّن ذخائر لمار شربل.
-شمع عسلي مصنوع بأيدي الرهبان ويحمل الشعار البابوي.
على صعيد آخر، علمت الخليج 365 أنّ الكرسي والمركع اللذين سيستخدمهما البابا لاوون الرابع عشر خلال صلاته أمام ضريح القديس شربل في عنّايا قد صُنعا يدويًا على أيدي راهبات دير القديسة رفقا في جربتا.
