مكتب الرئيس الإسرائيلي: نتانياهو تقدم بطلب العفو ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تقدم بطلب العفو ونقل الطلب لقسم الشؤون القانونية".
في 13 تشرين الثاني الحالي، أشار نتانياهو، في تصريح، إلى "أنني أدرس طلب العفو عنّي وأقدر جدًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقوم بعمل واضح ومباشر"، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنّه تلقى طلبًا من ترامب لإصدار عفو عن نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.
وردًا على سؤال ما إذا كان حصوله على العفو معناه الاعتراف بالذنب، قال نتانياهو: "لن أعترف بالذنب ولا أحد يقترح ذلك".
ويواجه نتانياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
ولطالما عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا وقف محاكمة نتانياهو بتهم الفساد.
