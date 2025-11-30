رئيس اتحاد بلديات جبيل دعا إلى الاستعداد لاستقبال البابا غدا على طريق عنايا

دعا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس في بيان، "كل الجبيليين ساحلًا وجردًا، من أبناء القضاء وبناته وساكنيه، ليكونوا مستعدين قبل ظهر الاثنين الأول من كانون الأول لمواكبة قداسة البابا لاون الرابع عشر على طريق القديس شربل في عنايا".

وأشار إلى ان "زيارة قداسته الى قضاء جبيل هي نعمة سماوية ودعوة لنكون في عنايا حيث ضريح قديس لبنان والعالم، وستكون لقداسته صلاة جامعة الساعة التاسعة و٤٥ دقيقة من قبل ظهر غد الأثنين".