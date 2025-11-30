شلالا: 1238 إعلاميًا من لبنان والعالم تسجلوا لمواكبة زيارة البابا لاوون

أشار رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة الإعلامية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر رفيق شلالا، إلى أنّ "1238 إعلاميًا من لبنان والعالم تسجلوا لمواكبة زيارة البابا لاوون".
ولفت، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "على الصحفيين التجمع في المركز الإعلامي للزيارة في فندق فينيسيا، قبل الانتقال الى مكان التغطية".
ومن المتوقع أن يصل البابا عند الساعة 15:45 إلى مطار بيروت في زيارة تستمر حتى الثلاثاء في البلد المتعدد الطوائف البالغ عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة.
