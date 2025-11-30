الجيش الأمريكي: تدمير مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية مشتركة مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 11:04 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه دمّر 15 موقعاً لتخزين الأسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا خلال عمليات نُفذت الأسبوع الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه المخازن جرى تحديدها بالتعاون مع القوات السورية في مناطق مختلفة من محافظة ريف دمشق، ثم استهدافها عبر غارات جوية وعمليات برية بين 24 و27 نوفمبر.

وأوضح بيان القيادة المركزية أن العملية المشتركة أدت إلى تدمير أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، إلى جانب عدد من البنادق والأسلحة الرشاشة والألغام ومواد تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة.

وأشار الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان عدم استعادة التنظيم لقدراته.

وتسعى الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا، خصوصاً بعد المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 نوفمبر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي ركزت على جهود النهوض بالبلاد وتخفيف العقوبات.

وكانت الحكومة السورية أعلنت مؤخراً تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا التنظيم في عدد من المناطق، قبيل المحادثات في واشنطن. كما مددت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق لمدة 180 يوماً، بينما يبقى رفعها الكامل بيد الكونغرس.