ترامب يكسف رده فعل الشرع على مقتل 3 أميركيين في سوريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلن البنتاغون عن مقتل ثلاثة أمريكيين في سوريا على يد مسلح يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن كمين يوم السبت، وهو أول هجوم يسفر عن خسائر في صفوف القوات الأمريكية منذ سقوط بشار الأسد.

وفي التفاصيل أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين من الجيش الأميركي ومترجم مدني أمريكي وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح في كمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت في وسط سوريا.

يُعد الهجوم على القوات الأمريكية في تدمر أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل عام.

قال دونالد ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور مباراة كرة القدم بين الجيش والبحرية في بالتيمور: "ننعي فقدان ثلاثة من الوطنيين العظماء في سوريا. ولدينا أيضاً ثلاثة جرحى، ويبدو أن حالتهم جيدة".

وأضاف ترامب: "كان هذا هجوماً شنه تنظيم داعش علينا وعلى سوريا. وسنرد عليه".

وتابع: "لقد أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن غضبه الشديد واستيائه البالغ إزاء هذا الهجوم"، مشددا على أن الرد سيكون "حازما".

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان : "وقع الهجوم أثناء قيام الجنود بمحادثة مع قائد رئيسي. وكانت مهمتهم دعم العمليات الجارية لمكافحة داعش/مكافحة الإرهاب في المنطقة".

كتب بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، على منصة التواصل الاجتماعي X أن المهاجم "قُتل على يد القوات الشريكة".

وقالت القيادة المركزية في منشور على موقع X إنه من باب الاحترام للعائلات ووفقًا لسياسة وزارة الدفاع، سيتم حجب هويات أفراد الخدمة "حتى 24 ساعة بعد إخطار أقرب أقربائهم".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ومرصد الحرب في وقت سابق من يوم السبت بإطلاق النار على القوات السورية والأميركية يوم السبت خلال زيارة قامت بها القوات الأمريكية إلى مدينة تدمر التاريخية الواقعة وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بإصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد الجيش الأمريكي. ونُقل المصابون بواسطة مروحيات إلى قاعدة التنف العسكرية قرب الحدود مع العراق والأردن.

وقالت إن المهاجم قُتل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن مسلحاً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية أطلق النار على بوابة موقع عسكري. وأضاف أن السلطات السورية تحقق فيما إذا كان المسلح عضواً في تنظيم الدولة الإسلامية أم أنه كان يحمل فكره المتطرف فحسب. ونفى البابا تقريراً صادراً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، يفيد بأن المهاجم كان عنصراً أمنياً.

ونشرت الولايات المتحدة مئات الجنود في شرق سوريا كجزء من تحالف يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وانضمت سوريا الشهر الماضي إلى التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي تعمل فيه دمشق على تحسين علاقاتها مع الدول الغربية في أعقاب سقوط الأسد العام الماضي عندما استولى المتمردون على مقر سلطته.

لم تكن للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد، لكن العلاقات تحسنت منذ سقوط حكم الأسرة الحاكمة الذي دام خمسة عقود. وقد قام الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، وهو ناشط إسلامي سابق، بزيارة تاريخية إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث أجرى محادثات مع دونالد ترامب.

هُزم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2019، لكن خلاياه النائمة لا تزال تشن هجمات دامية في البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن التنظيم لا يزال يضم ما بين 5000 و7000 مقاتل في سوريا والعراق.

استُهدفت القوات الأميركية، التي حافظت على وجودها في مناطق متفرقة من سوريا - بما في ذلك حامية التنف في محافظة حمص وسط البلاد - لتدريب قوات أخرى في إطار حملة واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في الماضي. وكان من بين أشد الهجمات دمويةً هجوم وقع عام 2019 في مدينة منبج شمال البلاد، حيث أسفر انفجار عن مقتل جنديين أمريكيين ومدنيين أمريكيين اثنين، بالإضافة إلى عدد من السوريين، أثناء قيامهم بدورية.