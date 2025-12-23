إعصار سريلانكا خلّف أضرارا بأكثر من 4 مليارات دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد تقرير للبنك الدولي نُشر الاثنين بأن الإعصار ديتواه الذي ضرب سريلانكا الشهر الماضي، تسبّب بأضرار مادية مباشرة قُدّرت بحوالي 4.1 مليارات دولار، طالت المباني والزراعة والبنى التحتية الحيوية.

وأودت الكارثة الطبيعية بأكثر من 640 شخصاً، فيما تأثر بها أكثر من 10% من سكان سريلانكا. كما خلّفت الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الإعصار أضراراً واسعة في أنحاء الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وبحسب البنك الدولي، تعادل قيمة الأضرار المقدّرة حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا.

وأوضح تقرير التقدير السريع العالمي للأضرار بعد الكوارث الصادر عن البنك الدولي، أن البنى التحتية، بما فيها الطرق والجسور والسكك الحديد وشبكات إمدادات المياه، نالت الحصة الأكبر من الأضرار، بقيمة تقديرية بلغت 1,735 مليار دولار.

وقدّرت أضرار المساكن بحوالي 985 مليون دولار، أي ما يعادل 24% من الأضرار الإجمالية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تقتصر على الأضرار المادية المباشرة و"لا تشمل الخسائر المرتبطة بالدخل أو الإنتاج، ولا الكلفة الكاملة للتعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف البنك الدولي أن مباني مثل "المدارس والمرافق الصحية والشركات والمنشآت الصناعية الكبرى والمصانع الواقعة على طول الأنهار والجداول الرئيسية، تأثرت بدورها بشدة"، مع تقدير أضرارها بحوالي 562 مليون دولار.