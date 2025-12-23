«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - الأمم المتحدة (وكالات)

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يمدد تفويض القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال حتى عام 2026.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب الإرهابية.

وقد حلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الأفريقي أُطلقت أساساً عام 2007.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة «الشباب» الإرهابية في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ العام الماضي. وتبنّت الحركة هجوماً وقع في مارس كاد أن يصيب موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كما أطلقت في أبريل قذائف على مطار مقديشو.

وفي أغسطس، استعادت القوات المسلحة الصومالية وقوات البعثة بلدة بارييري الاستراتيجية، التي تضم قاعدة عسكرية وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو.

ويبقي القرار الذي تم اعتماده أمس العدد الأقصى لعناصر البعثة عند 11826 عنصراً نظامياً، بينهم 680 شرطياً.

كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن «قلقه إزاء النقص المزمن المستمر في تمويل» البعثة.