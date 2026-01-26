أرباح البنك السعودي الفرنسي ترتفع إلى 5.35 مليار ريال بالعام 2025 لزيادة دخل العمولات الخاصة

قفز سهم CoreWeave المدرج في بورصة ناسداك (NASDAQ:CRWV) بنسبة 14% يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) المدرجة في ناسداك (NASDAQ:NVDA) عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار لتوسيع شراكتهما في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقامت إنفيديا بشراء أسهم عادية من الفئة A لشركة CoreWeave بسعر 87.20 دولارًا للسهم الواحد، وذلك في إطار تعاون يهدف إلى تسريع إنشاء أكثر من 5 غيغاواط من “مصانع الذكاء الاصطناعي” بحلول عام 2030. ويعكس هذا الاستثمار ثقة إنفيديا في نموذج أعمال CoreWeave واستراتيجيتها للنمو، باعتبارها منصة حوسبة سحابية مبنية على بنية إنفيديا التحتية.

وستركز الشراكة الموسّعة على بناء مصانع ذكاء اصطناعي باستخدام تقنيات منصات الحوسبة المتسارعة التابعة لإنفيديا، على أن تتولى CoreWeave مهام التطوير والتشغيل. كما ستستفيد إنفيديا من قوتها المالية لمساعدة CoreWeave على تسريع عمليات تأمين الأراضي والطاقة والبنية التحتية الأساسية للمراكز.

كذلك ستعمل الشركتان على اختبار واعتماد برمجيات CoreWeave المصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الهندسة المرجعية الخاصة بها، بما في ذلك منصتي SUNK وCoreWeave Mission Control، مع السعي إلى إدراج هذه الحلول ضمن الهندسات المرجعية لإنفيديا المقدمة لشركاء الحوسبة السحابية والعملاء من الشركات.

ومن المقرر أن تنشر CoreWeave عدة أجيال من بنية إنفيديا التحتية عبر منصتها، من خلال التبني المبكر لهندسات الحوسبة التابعة لإنفيديا، بما يشمل منصة Rubin، ومعالجات Vera CPUs، وأنظمة التخزين BlueField.

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا:

«الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلته التالية، ويدفع أكبر توسع في البنية التحتية في تاريخ البشرية».

من جانبه، أشار محلل Evercore ISI، أميت داراياناني، إلى أن الصفقة تُعد توسعًا في العلاقة القائمة بين الشركتين، والتي تتضمن اتفاقية خدمات رئيسية تُلزم إنفيديا بشراء أي طاقة غير مستغلة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار حتى أبريل 2032.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أوضح هوانغ أن الإعلان يعكس الثقة في نمو CoreWeave ونموذج أعمالها، مع التركيز على مواءمة الجهود الهندسية بين الشركتين وتسريع إدخال القدرات الإنتاجية إلى الخدمة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة CoreWeave، مايك إنتريتور، إن استثمار إنفيديا البالغ 2 مليار دولار يمثل نحو 2% من إجمالي الإنفاق الذي تخطط CoreWeave لتخصيصه لإدخال قدراتها الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة.

ويقدّر داراياناني أن تصبح إنفيديا ثاني أكبر مساهم في CoreWeave، بحصة تتراوح بين 12% و13% من الأسهم القائمة عقب إتمام الصفقة. وأبقى المحلل على توصيته Outperform لسهم CoreWeave، مع تحديد سعر مستهدف عند 160 دولارًا.