الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن

وأعرب أبو الغيط، عن بالغ القلق بشأن التطورات المتلاحقة الخطيرة في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي..معرباً عن الامل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل فوري.
وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية، الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس، والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.
