وأوضحت القيادة أن هذه العمليات جاءت عقب هجوم تعرضت له قوات أمريكية وسورية قرب مدينة تدمر في 14 ديسمبر، أثناء جولة ميدانية مشتركة لدعم العمليات الجارية ضد التنظيم. وأسفر الهجوم عن مقتل منفذه، إلى جانب جنديين أميركيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين. وفي أعقاب الحادثة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرد على أي تهديد يستهدف القوات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات متزامنة ضد دواعش سوريا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.