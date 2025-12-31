عمليات متزامنة ضد دواعش سوريا وتركيا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع قوات شريكة، قتلت أو اعتقلت نحو 25 عنصرا من تنظيم داعش في سوريا منذ ضربة جوية نُفذت في 19 ديسمبر، في إطار عمليات مستمرة تستهدف الحد من نشاط التنظيم في المنطقة.

وأوضحت القيادة أن هذه العمليات جاءت عقب هجوم تعرضت له قوات أمريكية وسورية قرب مدينة تدمر في 14 ديسمبر، أثناء جولة ميدانية مشتركة لدعم العمليات الجارية ضد التنظيم. وأسفر الهجوم عن مقتل منفذه، إلى جانب جنديين أميركيين ومترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين. وفي أعقاب الحادثة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرد على أي تهديد يستهدف القوات الأمريكية.