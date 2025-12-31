الهند أكبر عميل عسكري لإسرائيل والهدف باكستان!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال تقرير إسرائيلي إن الهند أكبر عميل للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث تمثل حوالي 34% من إجمالي الصادرات بين عامي 2020 و2024.

وقد وافق مجلس اقتناء الدفاع الهندي، برئاسة وزير الدفاع راجناث سينغ، أمس الثلاثاء على عمليات شراء واسعة النطاق بقيمة إجمالية قدرها 8.7 مليار دولار.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الهندية، فإن من بين الأسلحة العديدة المشمولة في الصفقة مجموعات توجيه SPICE 1000 (SPICE 1000/Light Hail) المصنعة من قبل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية.

نظام SPICE هو عائلة من أنظمة الأسلحة الجوية الأرضية الدقيقة والمستقلة، بمدى يصل إلى 100 كيلومتر، ويضم ثلاثة أنواع من القنابل بأوزان مختلفة. يزن نظام SPICE 1000 حوالي 500 كيلوغرام، وقد فاز النظام بأكمله، الذي طورته شركة رافائيل، بجائزة الدفاع الإسرائيلية.

إن ما يميز عائلة SPICE هو قدرتها على التنقل والوصول إلى الهدف بشكل مستقل عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، باستخدام رأس توجيه كهروضوئي يتضمن خوارزمية رياضية مبتكرة، تقارن صورة الهدف بما تراه في الوقت الفعلي، وبالتالي تحقق دقة إصابة عالية للغاية تقل عن ثلاثة أمتار.

أبرزت المواجهات بين الهند وباكستان في مايو (أيار) حاجة البلاد إلى الأسلحة في مختلف الأنظمة عموماً، ومن إسرائيل خصوصاً. وقد تجلى ذلك بوضوح في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) عندما وقع المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء أمير بارام، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني ​​مع نظيره الهندي، راجيش كومار سينغ.

أكبر عميل لصناعات الدفاع الإسرائيلية

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعد الهند أكبر عميل للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث تمثل حوالي 34٪ من إجمالي الصادرات بين عامي 2020 و2024.

في الشهر الماضي، أفاد موقع IDRW الإلكتروني أن وفداً من وزارة الدفاع الهندية وصل سراً إلى إسرائيل، للتوصل إلى اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى شراء الهند صواريخ باليستية من طراز Air LORA من إنتاج شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وصواريخ كروز Ice Breaker من إنتاج شركة رافائيل، ولكنها ستقوم أيضاً بتصنيعها بنفسها.

أشارت تقارير سابقة في الهند إلى أن الهند تريد صواريخ إير لورا بعد النجاح الكبير الذي حققته صواريخ رامبيج في القتال الأخير مع باكستان.

يبلغ مدى نظام رامبيج حوالي 250 كيلومترًا، ويستخدمه سلاح الجو الهندي على متن طائرات سوخوي 30 وميغ 29. يتميز رامبيج بدقة عالية، لكن مداه يتراوح بين 150 و250 كيلومترًا، مما يعرض الطائرات المقاتلة الهندية لخطر أنظمة الدفاع الباكستانية المصنعة في الصين.

في المقابل، يبلغ مدى نظام إير لورا حوالي 400 كيلومتر، وبفضله تستطيع الطائرات المقاتلة إصابة الأهداف دون التعرض لخطر أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

تمكين الهند من ضرب أي قاعدة باكستانية

صُمم صاروخ "إير لورا"، الذي طُوّر في مصنع "إم إل إم" التابع لشركة "آي إيه آي"، لضرب مواقع الصواريخ والقواعد العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي. يزن الصاروخ حوالي 1600 كيلوغرام، ويطير بسرعة تفوق سرعة الصوت، ويستخدم نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية محمي من التشويش.

ومن أبرز مزاياه طريقة "الإطلاق والنسيان"، أي أنه يُطلق مباشرةً إلى الهدف دون الحاجة إلى توجيهه أثناء مساره. رؤوسه الحربية متنوعة ويمكن تصميمها لضرب الأهداف غير المحصنة أو المخابئ. بمدى يصل إلى حوالي 400 كيلومتر ونصف قطر ضربة لا يتجاوز عشرة أمتار، يُتوقع أن يُمكّن الهند من ضرب أي قاعدة باكستانية.

تُبدي الهند اهتماماً أيضاً بصاروخ كروز "آيس بريكر" من طراز رافائيل، المصمم لشن هجمات على أهداف برية وبحرية على مدى يصل إلى 300 كيلومتر.

يتميز هذا الصاروخ بفعاليته في جميع الظروف الجوية، وقدرته على العمل بكفاءة في بيئات الحرب الإلكترونية، كما أنه مزود بقدرات ملاحة وتوجيه صاروخي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، والتي تُمكّنه، عبر الذكاء الاصطناعي، من تحديد الأهداف ورصدها.