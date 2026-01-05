بعد فنزويلا.. ترامب يوجه تحذيرا إلى كولومبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحكومة في كولومبيا من عمل عسكري وقال للصحفيين إن مثل ‌هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في هجوم ⁠ونقلته إلى نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب ⁠المخدرات.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "كولومبيا وضعها بالغ السوء ​أيضا... ولن يستمر في ذلك طويلا".

وردا ‍على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب "يبدو ⁠الأمر جيدا ​بالنسبة لي".