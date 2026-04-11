بدء هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ وقف موقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح اعتباراً من بعد ظهر اليوم السبت وحتى منتصف ليل الأحد الاثنين.

وأعلن الكرملين عن هدنة موقتة تبدأ من الساعة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) السبت وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، أي لمدة 32 ساعة.

وأفاد الكرملين بأنه تم توجيه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاليري غيراسيموف بوقف العمليات القتالية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاحترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح الذي أعلنه نظيره الروسي، وذكّر بأن كييف كانت اقترحت هدنة للمناسبة.