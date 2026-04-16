ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

ووصل رئيس وزراء باكستان إلى جدة، الأربعاء، حيث استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي نالب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل.

وبدأ رئيس الوزراء الباكستاني زيارة رسمية للسعودية؛ لنقاش التطورات وتطوير العلاقات، على رأس وفد يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الإعلام عطا الله طرار، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين. في بداية سلسلة من الزيارات تتبعها إلى تركيا وقطر.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن رئيس الوزراء، رفقة وفد رفيع المستوى، يجري زيارات رسمية للسعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.