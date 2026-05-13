الأعلى خلال 9 أيام - 10 سفن تجارية تعبر مضيق هرمز الاثنين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهرت بيانات بحرية، اليوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز، شهد الاثنين (11 مايو/أيار الجاري) عبور 10 سفن تجارية، مسجلا أعلى معدل مرور يومي خلال آخر 9 أيام.

وبحسب بيانات من شركة "كيبلر" المتخصصة في تحليل البيانات البحرية، عبرت من مضيق هرمز أمس 10 سفن تجارية تحمل شحنات من البضائع الجافة، والغاز النفطي المسال، والمنتجات النفطية، والحبوب.

ومن بين السفن الـ10 التي عبرت المضيق، غادرت 5 سفن منطقة الخليج، فيما دخلت 5 سفن أخرى إليها.

ويُعد هذا العدد الأعلى منذ 2 مايو الذي عبرت فيه من المضيق 14 سفينة.

وتحركت معظم السفن بين إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

في حين نقلت السفينتان "ستار ناسيا" القادمة من الأرجنتين و"ستار ديسبوينا" القادمة من كندا شحنات حبوب إلى إيران.

ولا تزال حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز منخفضة بنحو 95 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

