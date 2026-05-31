ثقب في جدار محطة زابوريجيا النووية بعد هجوم بطائرة مسيرة

وقال أليكسي ليخاتشيف، رئيس روس آتوم، في بيان: "استهدفت طائرة مسيرة ملغومة أوكرانية بعد ظهر اليوم مبنى الآلات في الوحدة السادسة، ما أدى إلى انفجار لاحق". وأضاف أن الانفجار "لم يلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقباً بجدار قاعة الآلات". ولم تصدر أوكرانيا تعليقاً بعد؛ فيما وصف ليخاتشيف الهجوم بأنه "متعمد".
وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في مارس 2022، ولا تزال بالقرب من خطوط المواجهة في المنطقة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا. وتعرضت المحطة لقصف متكرر خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، ما يثير مخاوف من وقوع حادث نووي في المنشأة.
