25 ألف مستفيد من الوجبات الساخنة في يوم واحد بغزة

ووزع المطبخ أمس (25.000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25.500) فرد.
وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
