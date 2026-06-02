صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا اليوم، والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، ودعم مسارات التعاون البرلماني بين الجانبين.

ويضم الوفد كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخريجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية - الصربية من تطور متواصل على مختلف المستويات، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين والبرلمانيين في صربيا، وعقد جلسة برلمانية إماراتية - صربية خاصة في مقر الجمعية الوطنية الصربية.