ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيُحسم عبر اتفاق أو بالقوة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها في إيران سواء عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال الخيار العسكري، مشدداً على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، معتبراً أن هذا المخزون "مدفون" ولا يشكل عائقاً أمام واشنطن إذا قررت التعامل معه.

وأضاف أن من بين الشروط الأساسية لأي تفاهم مستقبلي مع إيران ضمان فتح مضيق هرمز بشكل فوري، محذراً من أن أي هجوم يستهدف القوات الأميركية قد يدفع إلى عودة المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وفي الشأن السياسي، أوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إذا كانت تخدم جهود التوصل إلى اتفاق.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ملف اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال يشكل العقبة الرئيسية في المباحثات الجارية، وأن إيران لم تعطِ بعد موافقة نهائية على اتفاق سلام محتمل.

المصدر : عرب 48