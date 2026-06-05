ترامب: لا عودة للحرب مع إيران إلا إذا قتل جنود أميركيون

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يعتزم استئناف الحرب مع إيران ما لم يسفر أي تصعيد مستقبلي عن مقتل جنود أميركيين، في إشارة إلى تمسكه بشروط محددة قبل اتخاذ أي قرار عسكري جديد.

وبحسب الصحيفة، يفضل ترامب التوصل إلى حل دبلوماسي يقود إلى تخلي إيران عن برنامجها النووي، مع التأكيد على وجود خطوط حمراء واضحة لن تتجاوزها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الملف الإيراني.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ترمب قوله إن مسار الصراع مع إيران يسير بشكل أفضل مما كان متوقعا، في تصريحات تعكس استمرار الرهان الأمريكي على المسار السياسي بالتوازي مع الحفاظ على خيارات الردع العسكري.

المصدر : عرب 48