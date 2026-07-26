ترامب يعلن عزمه الترشح مجددا للرئاسة الأمريكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عزمه الترشح "مرة أخرى" للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة له في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في فندق بواشنطن.

وقال ترامب: "أنوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة للمرة الرابعة، وسأتخذ خطوة رسمية، بل أعتقد أنني فعلت ذلك بالفعل؛ لقد فزت ثلاث مرات، وسأفعلها مرة أخرى".

وأضاف مخاطبا الصحفيين: "يسرني أن أعلن ذلك لأُظهر مدى اهتمامي بالإعلام، ولإنقاذ نسب مشاهدتكم"، معتبرا أن إعلانه الترشح مجددا يشكل "سبقا صحفيا" للحاضرين.

وأكد ترامب أن خوضه السباق الرئاسي مجدداً والفوز فيه سيكون "أمرا سهلا"، مضيفا: "أنا بارع جدا في إدارة هذا المنصب".

وأثناء حديثه عن الترشح، أخرج من جيبه القبعة الحمراء التي يستخدمها في حملاته الانتخابية وارتداها، وكانت تحمل عبارة "TRUMP 2028"، ما أثار صمتا لافتا بين الصحفيين الحاضرين.

- تصريحات متباينة بشأن الترشح

وكان ترامب قد صرح في 5 مايو/أيار 2025 بأنه سيسلم السلطة بعد انتهاء ولايته.

وفي تصريح سابق أدلى به في الأول من أبريل/نيسان 2025، قال إنه "يتمنى كثيراً" مواجهة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إذا أُتيحت له فرصة الترشح لولاية ثالثة.

وتنص المادة الثانية والعشرون من الدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب رئيس الولايات المتحدة أكثر من مرتين".

ومع ذلك، يمكن تعديل هذا النص الدستوري إذا حظي التعديل بتأييد ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، أو بدعم ثلثي المجالس التشريعية في الولايات.

- هجوم مسلح خلال العشاء السنوي

وكان العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُقيم في 25 أبريل/نيسان بفندق واشنطن هيلتون، قد انتهى بشكل مفاجئ بعد سماع دوي إطلاق نار قرب إحدى نقاط التفتيش الأمنية، ما دفع عناصر جهاز الخدمة السرية إلى إجلاء ترامب من القاعة.

وأعلنت السلطات لاحقا توقيف كول توماس ألين (31 عاما)، الذي يُشتبه في تخطيطه لاستهداف عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية.

ويحاكم ألين بموجب أربع تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات