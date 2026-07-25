السفارة الأميركية في إسرائيل تحذّر مواطنيها من احتمال إلغاء الرحلات وتصعيد غير متوقع

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت السفارتان الأميركيتان في إسرائيل والأردن، اليوم الجمعة، تحذيرات أمنية لمواطني الولايات المتحدة، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن على المواطنين الأميركيين الاستعداد لاحتمالية إلغاء رحلات جوية، كما دعت الموجودين خارج منطقة الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى المنطقة أو عبرها.

وفي الأردن، أصدرت السفارة الأميركية تحذيراً أمنياً لمواطنيها، طالبت فيه بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية، ومراقبة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات المحلية.

وأشارت السفارة إلى أن إيران استهدفت، وفق بيانها، بنى تحتية مدنية وحيوية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، بما في ذلك مطارات وفنادق ومواقع مدنية أخرى.

ودعت السفارات الأميركية مواطنيها إلى متابعة تحديثات إرشادات السفر، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد.

المصدر : وكالات