غوتيريش يصل سورية في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ ما قبل الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى سورية، اليوم السبت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بهدف إظهار دعمه للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

وهذه الزيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سورية منذ زيارة الأمين العام السابق، بان كي مون، عام 2009.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش، خلال الزيارة، الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعددًا من المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومكونات مختلفة من المجتمع السوري، لبحث تطورات المرحلة الانتقالية والتحديات السياسية والإنسانية التي تواجه البلاد.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه السلطات السورية إلى تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة، وحشد دعم دولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، وسط تحديات تشمل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وعودة النازحين واللاجئين. ومن المقرر، كذلك، أن يتفقد غوتيريش قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف»، العاملة في الجولان السوري المحتل.

المصدر : وكالات