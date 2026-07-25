ترامب: نتفاوض مع إيران ولا نستبعد الخيار العسكري أو اتفاقاً ينهي الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية تخوض حالياً مفاوضات مع إيران، مؤكداً أن واشنطن تقف أمام خيارين أساسيين للتعامل مع طهران: إما مواصلة الضربات العسكرية لتدمير قدراتها، أو التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الجانب الإيراني "ليس مستعداً بعد لإبرام اتفاق نهائي"، مستدركاً بالقول: "لكننا نتحدث معهم، وأعتقد أنهم الآن أكثر جدية من أي وقت مضى".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تعد تمثل التهديد نفسه الذي كانت تشكله قبل بضعة أشهر، واصفاً قدراتها العسكرية بأنها شهدت تراجعاً كبيراً.

وحول خيارات المرحلة المقبلة، أكد ترامب أن المسار العسكري يظل أحد الخيارات المتاحة للخروج من الحرب مع طهران، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تنفيذ ضربات أميركية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية.

المصدر : وكالات