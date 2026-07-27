الإعصار "نول" يصل إلى اليابسة في الصين.. وإجلاء مئات الآلاف

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب الإعصار "نول" اليابسة في جنوب الصين، بما في ذلك هونغ كونغ مساء السبت، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما تسبب في إجلاء مئات الآلاف من سكان مقاطعة قوانغدونغ، ورُفعت حالة التأهب القصوى في المنطقة، وألغيت عشرات الرحلات الجوية.وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، أن "نول" وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونغ التابعة لمدينة هويتشو، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 145 كم/ساعة.وجرى نقل أكثر من 340 ألف شخص بمقاطعة قوانغدونغ، كما ألغيت خدمات القطارات في المقاطعة، وفقًا لخدمة أخبار الصين.