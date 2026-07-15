روسيا تقصف كييف بالصواريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أطلقت روسيا وابلاً من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على كييف في وقت مبكر أمس، في الهجوم الخامس من نوعه على العاصمة الأوكرانية حتى الآن هذا الشهر، في ظل تصعيد موسكو ⁠لغاراتها الجوية ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «إن الهجمات ألحقت أضراراً بنحو 16 موقعاً ​في ‌العاصمة، بينها مدرسة ومنشأة ⁠تجارية»، ​فيما أفاد مسؤولون محليون باندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة من المدينة. وأضاف زيلينسكي أن روسيا استهدفت أيضاً البنية التحتية الحيوية في ‌وسط وجنوب أوكرانيا، مضيفاً أن الهجمات أسفرت عن ‌إصابة سبعة أشخاص في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وثلاثة في منطقة تشيرنيهيف الواقعة شمال البلاد.

وتابع ​في منشور على إكس «أطلقت القوات الروسية الليلة الماضية 135 طائرة مسيرة و10 صواريخ من أنواع مختلفة، معظمها صواريخ باليستية، مستهدفة مدننا وتجمعاتنا السكنية». وقال «يجب ممارسة ضغط أكبر ‌على روسيا»، داعياً الحلفاء ​الأوروبيين إلى إقرار حزمة العقوبات الأحدث هذا الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية ⁠إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت خمسة من أصل ​ثمانية صواريخ باليستية أطلقتها روسيا خلال الليل، وهو معدل اعتراض أعلى مما كان عليه في الهجمات التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، ونحو 108 طائرات ​مسيرة من أصل 135.