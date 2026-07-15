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القوات الأميركية تستأنف الحصار البحري على موانئ إيران

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القوات الأميركية تستأنف الحصار البحري على موانئ إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الأميركي بدء سريان الحصار على الموانىء الايرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية على إيران رداً على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان لها أن القوات الأميركية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها وذلك اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن القيادة المركزية تنشر حالياً في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ومئات الطائرات العسكرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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