عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديموقراطية وأوغندا يتجاوز الألف

ضحايا إيبولا

التجربة الأولى

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 1001، طبقا لآخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديموقراطية.وفي حين سجلت جمهورية الكونغو الديموقراطية 999 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاتين و20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشطة، بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو.خلال الخمسين عامًا الماضية، أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الإفريفية.وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضًا ترخيصًا بالاستخدام الطارئ لاول اختبار تشخيص جزيئي للكشف عنها.الأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة لقاح ChAdOx1، بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية بمنظمة الصحة العالمية تييرنو بالديه خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، في جنيف من أن الوباء "لا يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراته".