خدمات صحية ومساعدات غذائية من مركز الملك لمستفيدي العالم

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول، عبر تقديم خدمات صحية وغذائية استهدفت المتضررين والنازحين والفئات الأكثر احتياجًا في اليمن وقطاع غزة وأفغانستان، ضمن مشاريعه الهادفة إلى تخفيف المعاناة وتعزيز الأمن الغذائي.

التثقيف الصحي

ففي اليمن، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في منطقة الغرزة بمديرية حرض بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1.296 مستفيدًا خلال شهر مايو 2026. واستقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 626 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 197 حالة، وعيادة الباطنية 212 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 22 حالة، فيما استفاد 239 شخصًا من خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

وشملت الخدمات المساندة تقديم الرعاية التمريضية لـ481 مريضًا، وتنفيذ ثماني عمليات للتخلص من النفايات الطبية، وصرف الأدوية لـ1.044 مريضًا، إلى جانب استقبال 39 مصابًا في عيادة الجراحة والتضميد.

الحملة الشعبية

في قطاع غزة، واصل المركز دعمه الإنساني عبر المطبخ المركزي، حيث وفر 25 ألف وجبة غذائية ساخنة للفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع، استفاد منها 25 ألف شخص، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما وزع المركز 1.328 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة خان يونس، استفاد منها 7.968 فردًا، ضمن مشروع «سلال الخير» لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة وتعزيز صمودها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

الأمن الغذائي

في أفغانستان، وزع المركز 728 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مركز ولاية كابل، استفاد منها 5.096 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعام 2026، في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها المملكة للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.