باكستان.. ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية إلى 97 قتيلًا و297 مصابًا

ارتفاع منسوب المياه

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية إلى 97 قتيلًا و297 مصابًا منذ 26 يونيو الماضي، بعد تسجيل 11 وفاة و25 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن إقليم البنجاب سجل أعلى عدد من الضحايا خلال اليوم الأخير بواقع سبعة قتلى، مشيرة إلى أن انهيار المنازل كان السبب الرئيس للوفيات، تلاه الغرق ثم الصواعق.وأضافت أن الأمطار تسببت خلال الساعات الماضية في تضرر 22 منزلًا، ليرتفع إجمالي المنازل المتضررة منذ بداية الموسم إلى 447 منزلًا، إلى جانب نفوق 269 رأسًا من الماشية، فيما تتواصل عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتأثرة.من جهتها، أكدت إدارة التنبؤ بالفيضانات أن الأوضاع في الأنهار الرئيسة ما تزال تحت السيطرة، رغم ارتفاع منسوب المياه في بعض قطاعات نهري تشيناب ورافي.بينما حذرت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب من استمرار مخاطر الفيضانات المحلية والانهيارات الأرضية، معلنةً إبقاء أجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى.