إيران تعلن تعليق هجماتها في الخليج بعد توقف الضربات الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إيران، اليوم الأحد، 26 يوليو 2026، أنها علّقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج، بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن "الأميركيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين"، مضيفا "بما أن إستراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية".

وتشهد منطقة الخليج هدوءًا حذرًا في اليوم الـ39 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 148 يومًا على اندلاع الحرب، مع توقف الضربات الأميركية ضد إيران وتعليق طهران هجماتها الانتقامية على دول الخليج.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على استمرار المسار التفاوضي، بالتزامن مع وصول وفد عُماني إلى طهران لبحث ملف مضيق هرمز، فيما أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر الجيش بوقف الضربات بعد نحو أسبوعين من الهجمات اليومية، مع إبقاء خطط استئناف عمليات واسعة قيد الإعداد.

المصدر : عرب 48