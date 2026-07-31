51 قتيلًا و10 مفقودين.. ارتفاع ضحايا انزلاق التربة في الصين

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع في 17 يوليو الجاري بمقاطعة بنغشوي جنوب غرب الصين إلى 51 قتيلًا، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنته السلطات اليوم.وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ، التي تضم أكثر من ألف عنصر، تواصل عمليات البحث والانتشال، مشيرةً إلى إجلاء أكثر من 1100 شخص إلى مناطق آمنة، وإنقاذ 10 أشخاص.وكان الانهيار الأرضي قد أدى إلى جرف مبانٍ سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة نهر، فيما تواجه فرق الإنقاذ تحديات ميدانية كبيرة بسبب طبيعة التضاريس وكميات الأنقاض.