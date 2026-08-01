أمريكا تتهم إسبانيا بتسهيل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا

مغادة 37500 مهاجر

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - اتهمت الولايات المتحدة إسبانيا الجمعة ببذل "جهود متعمدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية.جاء ذلك إثر تدفق 60 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "هذا الحادث غير المقبول هو نتيجة مباشرة لجهود الحكومة الإسبانية المتعمدة للسماح بالهجرة غير النظامية الجماعية إلى أوروبا وتسهيلها".كانت أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الجمعة، أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة الإسباني المحاذي للمغرب، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.وقالت الوزارة في رسالة إلى وكالة فرانس برس "عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر 31 يوليو (13,30 ت غ) بلغ 37500 شخص".