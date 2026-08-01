الاتحاد الأوروبي يُرحّب بخطة غزة ويصفها "بالخطوة البناءة" نحو السلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي كايا كالاس، ‌اليوم الجمعة، 31 يوليو 2026، إن اتفاقا مقترحا لإحلال السلام في غزة ​سيكون "خطوة بنّاءة" إذا ​جرى تنفيذه بالكامل.

وكتبت كالاس ⁠في منشور على منصة ​إكس "هناك الكثير من الأمور ​التي يجب أن تتضافر كي ينجح هذا (الاتفاق). يتوقف النجاح ​على الالتزام الكامل من ​جميع الأطراف. وسيكون التحقق من ‌امتثال ⁠ حماس تحديا كبيرا. وسيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من غزة".

وأضافت ​أن ​الاتحاد ⁠الأوروبي مستعد لدعم الخطوات التالية.

وقال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ​إن ⁠مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق لنزع ⁠سلاح ​حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة.

المصدر : رويترز