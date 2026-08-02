الجامعة العربية: تفجير معالم أثرية في لبنان انتهاك للقانون الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الدعم العربي الكامل لموقف لبنان في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، مؤكدا أنها "انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية".

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحا أن "استمرار هذا النهج العدواني من الجانب الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات".

ودعا فهمي إلى "وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية".