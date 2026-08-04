اندلاع حريق غابات شرقي هولندا.. وتعليق حركة القطارات

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - اندلع اليوم حريق كبير في محمية "دي روزمولين" الطبيعية شرقي هولندا؛ أدى إلى إجلاء نحو 300 شخص من موقع للتخييم.

وأفادت خدمات الطوارئ الهولندية بأنها دفعت بفرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره، وعُلقت حركة القطارات بين مدينتي نايميخن وفينراي، واستعان الجيش الهولندي بمروحية للمشاركة في عمليات الإطفاء.

من ناحية أخرى، تمكنت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من الإقلاع صباح اليوم الاثنين، في اليونان، مستفيدة من تراجع حدة الرياح، لمساندة العناصر المنتشرين على الأرض لمكافحة عدة حرائق، خصوصا في منطقة أثينا، أوقعت حتى الآن خمسة قتلى.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لفرق الإطفاء: "نواجه اليوم ثلاث جبهات صعبة في بساثا وكريو بيغادي وكانديلي"، ضمن نطاق يبعد ما بين 45 و70 كيلومترا غرب أثينا".