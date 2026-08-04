روسيا تعلن استهداف سفن وموانئ أوكرانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها قصفت ثلاث سفن في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينة أخرى في البحر الأسود قبالة أوديسا، مشيرة إلى أن السفينة الرابعة كانت تُستخدم "لصالح الجيش الأوكراني".
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت أيضاً محطة حاويات ومستودعاً يستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة ومكوناتها في ميناء تشورنومورسك.
وتكثّفت الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، في الأسابيع القليلة الماضية، على السفن التي تقول كل منهما إنها تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية، في حين لا تزال المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع معلقة.