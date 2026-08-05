ترامب يعلن إلغاء "هجوم قوي" على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الأحد، 02 أغسطس 2026، أنه ألغى عملية عسكرية كانت مقررة ضد إيران، بعد طلب طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليق أي هجوم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء عقب التوصل إلى "الخطوط العريضة" لاتفاق محتمل.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة كانت في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا امتلاكها مستويات من القوة العسكرية والردع وصفها بأنها لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الصفقة المرتقبة تشمل "ال فتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز" وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

وأوضح ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم "من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة"، مشترطًا التوصل سريعًا إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إسرائيل تنضم إليه في هذا الالتزام، داعيًا إلى العمل على إنجاز الاتفاق.

المصدر : وكالات