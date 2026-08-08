الرئيس اللبناني يعلّق على المفاوضات مع إسرائيل في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إحراز تقدم إيجابي في جولة المفاوضات المباشرة التي انعقدت مع إسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية نقلا عن عون قوله، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن المفاوضات تناولت وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية.

وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريباً خطوات عملية في هذا الإطار، لافتا إلى أن مسألتي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، فستعمل الإدارة الأميركية على معالجتهما، وسيصل قريباً الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه المواضيع.

وعقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل اجتماعات في العاصمة الإيطالية، روما، من الثلاثاء الماضي إلى أمس الخميس لبحث مواصلة تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين.

ووفق البيان، وضع الرئيس عون المجلس في أجواء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً نجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها.

و أوضح عون أن الكلام، الذي دار خلال اللقاء بعيداً عن الإعلام، كان إيجابياً وأن الرئيس الأميركي أبدى تفهّماً لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، لافتا إلى أن لقاءه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي سبق لقاء الرئيس ترامب، تمحور حول النقاط نفسها.

وأشار الرئيس عون إلى أن نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب تُرجمت برفع الحظر عن عمل الخطوط الجوية الأميركية إلى لبنان، على أمل أن تحطّ طائرات شركة "طيران الشرق الأوسط" في المطارات الأميركية، لا سيما أن الشركة اللبنانية قادرة، من خلال أسطولها الجوي، على الوصول إليها.

وأعلن الرئيس عون أنه يجري العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن، يحضره الوزراء المعنيون ويترأس الوفد اللبناني فيه رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون له مردود إيجابي، مضيفا أن اللقاء تناول الكثير من المواضيع، وأن الأمور تتخذ منحى إيجابياً وتحتاج إلى متابعة.

ووضع الرئيس عون المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مشيراً إلى إيجابية اللقاء واستعداد تركيا للمساعدة في مجال الطاقة، ولا سيما الكهرباء والنفط، وإشراك لبنان في "خط الحجاز"، وهو موضوع سبق أن طرحه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى تركيا. كما أبدى الرئيس إردوغان انفتاحاً في مجال الشراكة الاقتصادية.

وقال عون "لمستُ حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا، وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وطلبتُ منه أيضاً المساعدة في العمل على التمديد لقوات اليونيفيل، من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد بالعمل على هذا الأمر".