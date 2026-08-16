محدث: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد أربعة أشخاص وأصيب آخرون، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث هجمات شهدها الجنوب منذ فجر اليوم وأسفرت في وقت سابق عن استشهاد 7 أشخاص في بلدة أنصار.

وجاءت غارة دير الزهراني بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة أنصار، وأسفرت، وفق الحصيلة النهائية لوزارة الصحة، عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال وامرأتان. كما شهدت مرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطية الفوقا غارات إسرائيلية مكثفة منذ الفجر.

وفي تصعيد آخر، أقدمت قوات الاحتلال فجر اليوم، على نسف عدد من المنازل في بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين ـ صف الهوا، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار، قبيل منتصف الليل الفائت، على حي المشاع في بلدة المنصوري.

المصدر : وكالات