تأكيد سعودي على دعم أمن اليمن واستقراره

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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