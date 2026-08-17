تأكيد سعودي على دعم أمن اليمن واستقراره

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة الرياض، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة. وفي بداية الاستقبال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان، الوزيرة بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.