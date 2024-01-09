شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل وسعيد من مدير عام الجوازات السعودية.. هذه الفئة اكثر المستفيدين منها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصريح عاجل وسعيد من مدير عام الجوازات السعودية.. هذه الفئة اكثر المستفيدين منها!